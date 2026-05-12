Jamiroquai confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La banda británica actuará en el estadio Claro Arena.
La banda británica Jamiroquai confirmó su regreso a Chile a ocho años de su última presentación en el país.
Aprovechando su próxima visita al festival Rock in Rio en Brasil, los autores de "Virtual Insanity" realizarán una gira por Latinoamérica que incluirá una masiva presentación en el país.
Los liderados por el cantante Jay Kay actuaron por última vez en el país en el marco del Festival de Viña del Mar en 2018.
El concierto de Jamiroquai en Chile quedó agendado para el próximo 15 de septiembre en el estadio Claro Arena.
Las entradas se pondrán a la venta este 13 de mayo en sistema Puntoticket.