Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago16.2°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Jamiroquai confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda británica actuará en el estadio Claro Arena.

Jamiroquai confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda británica Jamiroquai confirmó su regreso a Chile a ocho años de su última presentación en el país.

Aprovechando su próxima visita al festival Rock in Rio en Brasil, los autores de "Virtual Insanity" realizarán una gira por Latinoamérica que incluirá una masiva presentación en el país.

Los liderados por el cantante Jay Kay actuaron por última vez en el país en el marco del Festival de Viña del Mar en 2018.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Jamiroquai en Chile quedó agendado para el próximo 15 de septiembre en el estadio Claro Arena.

Las entradas se pondrán a la venta este 13 de mayo en sistema Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada