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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Kidd Voodoo anunció primer concierto en el Estadio Monumental: Fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será el debut del artista urbano en un estadio de fútbol de alta convocatoria.

Kidd Voodoo anunció primer concierto en el Estadio Monumental: Fecha y entradas

Llevará su último disco "Euforia" hasta la casa de Colo-Colo.

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El cantante chileno Kidd Voodoo anunció este miércoles su primer concierto en el Estadio Monumental, siendo el debut del artista en un estadio de fútbol de alta convocatoria como es el recinto ubicado en la comuna de Macul.

Tras su exitosa etapa "sátira", con la que logró presentarse 12 veces en el Movistar Arena, llevará su último disco "Euforia" hasta la casa de Colo-Colo luego de que el álbum fuera elegido por la revista Rolling Stone dentro de los 25 mejores en lo que va del 2026.

El chileno oriundo de la comuna de Maipú se presentará en el Monumental el próximo 7 de diciembre, a las 21:00 horas.

Venta de entradas

La preventa de entradas comenzará este lunes 13 de julio, desde las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket para clientes del banco auspiciador.

Mientras que la venta general comenzará el miércoles 15 de julio, a las 10:30 horas, o al agotarse el stock de preventa.

Los precios de las entradas están entre $41.400 y $74.750, cargo incluido.

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