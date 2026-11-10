Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Líder de Rammstein confirmó show en Chile y será solo para mayores de edad

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Till Lindemann vuelve a Chile en plan solista.

Líder de Rammstein confirmó show en Chile y será solo para mayores de edad

"Este espectáculo está restringido a mayores de 18 años", enfatizó la productora.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante alemán Till Lindemann, líder de la banda Rammstein, anunció su regreso a Chile en plan solista con un espectáculo que será exclusivo para mayores de edad.

Su show se realizará el próximo 20 de abril de 2027 en el Teatro Caupolicán, en Santiago, como parte de su gira mundial en solitario.

"Este espectáculo está restringido a mayores de 18 años. Se exigirá un documento de identidad válido con fotografía para acceder al recinto", precisó la productora DG Medios.

Venta de entradas

Desde DG Medios confirmaron que las entradas podrán adquirirse mediante el sistema Puntoticket, iniciando la venta general este viernes 13 de noviembre, a las 10:00 horas.

Los precios de los tickets van desde los 66.529 a los 117.500 pesos, incluyendo cargo por servicio.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada