Live Nation y Bizarro sellan alianza en Chile: Alfredo Alonso seguirá al frente de la productora

Live Nation Entertainment y Bizarro anunciaron una alianza que busca expandir la música latina en vivo en Chile y abrir nuevas oportunidades para artistas de la región.

El acuerdo contempla una inversión mayoritaria de la compañía internacional en la productora chilena, aunque su concreción todavía está sujeta a la aprobación regulatoria correspondiente.

Pese a este cambio en la propiedad, Alfredo Alonso, fundador de Bizarro, continuará al frente de la dirección creativa y estratégica de la productora, que inició sus operaciones en 2008.

¿Qué pasará con DG Medios?

La alianza no supone el fin del vínculo entre Live Nation y DG Medios, productora con la que la compañía internacional ya trabaja en Chile.

Según el anuncio, esta última continuará desempeñando un papel central en el desarrollo de espectáculos internacionales, mientras Bizarro aportará su experiencia en el trabajo con artistas latinos y contenido local.

La alianza apunta así a combinar la experiencia internacional de Live Nation con el conocimiento del mercado chileno de Bizarro, aunque todavía deberá completar el proceso de aprobación regulatoria antes de concretarse.