Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Los Bunkers encabezan show benéfico para damnificados de Ñuble y Biobío

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizará en el Club Hípico de Concepción.

El grupo Los Bunkers encabezará un masivo concierto a beneficio de los damnificados por los recientes incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

"Rock Up" es el nombre de esta cita que también tendrá a la banda Saiko, además del grupo de jazz Larrea Trip y DJ Negro Pésimo.

La iniciativa es impulsada por el Hogar de Cristo, TECHO Chile y Movidos por Chile y busca reunir fondos y canalizar de manera concreta y transparente la mayor cantidad de apoyo para ir en ayuda de estas comunidades.

El evento contará con un sistema de aporte voluntario, desde $20.000, canalizado a través de Puntoticket, sin cobro de comisión, lo que permitirá que el 100% de lo recaudado sea destinado directamente a las fundaciones participantes. Menores de hasta 5 años, entran gratis.

El evento solidario de Los Bunkers se realizará el próximo 13 de febrero en el Club Hípico de Concepción.

