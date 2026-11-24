La cantante LP regresará a Chile para presentar de forma íntegra su álbum "Lost On You", con un show en el Teatro Caupolicán.

La artista, cuya última presentacion en suelo nacional tuvo lugar en el Lollapalooza 2022, se presentará en el recinto capitalino el próximo 28 de febrero.

Además de celebrar los 10 años de su icónico disco, la cantautora también presentará su nuevo trabajo discografico "Room 12".

Venta de entradas

Las entradas para LP en Chile estarán disponibles a partir del miércoles 25 de noviembre a las 11:00 horas, con preventa de artista que requiere previa inscripcion en el sitio de la intérprete.

En tanto, la preventa para los afiliados de la caja de compensacion auspiciadora iniciará el jueves 26 de noviembre, en el mismo horario.

Finalmente, la venta general iniciará el viernes 27 de noviembre a las 11:00 horas. Todas las modalidades serán mediante el sistema Puntoticket.