Luz Casal regresa a Chile con shows en Temuco y Santiago

La intérprete hispana Luz Casal confirmó su regreso a Chile, de la mano de su show "Me voy a permitir", con dos presentaciones durante octubre próximo: en Temuco y Santiago.

Los conciertos serán el 17 de octubre en el casino Dreams de la capital de La Araucanía, con entradas en Ticketmaster; y al día siguiente, el 18 de octubre, en el Teatro Municipal de Santiago, a través de Ticketpro.

"Me voy a permitir", definido como el trabajo "más libre de su carrera", es un disco de 10 canciones que no posee un estilo definido y se pasea por diferentes sonoridades y estilos vocales.

Poseedora además un título nobiliario, marquesa de Luz y Paz, Casal ha construido sus conciertos en torno a los ejes que la destacan como compositora e intérprete, tanto en baladas como en canciones que recuerdan a la "rockera de pantalones de cuero", en palabras del fallecido cantautor Pablo Guerrero.