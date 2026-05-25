Man with a Mission trajo energía feral a un escenario que les quedó pequeño

Los lobos aullaron con más fuerza que nunca en el debut en Chile de la banda japonesa Man with a Mission, cuyos integrantes no fueron capaces de ocultar bajo sus máscaras la emoción y el entusiasmo que sintieron ante el enérgico publico chileno.

Tanto así que el propio Jean-Ken Johnny, guitarrista, vocalista y rapero, se preguntaba por qué no habían visitado suelo latinoamericano antes, comprobando lo rápido que prenden los chilenos con un simple grito de "Chi, Chi, Chi, Le, Le, Le", algo que sus amigos mexicanos le habían anticipado. Ayudó también el hablar español -y bastante bien- en varias ocasiones.

El grupo de las peludas máscaras de lobo, con la cual ocultan sus identidades bajo la premisa de ser "la forma de vida definitiva" creada por el legendario Jimi Hendrix, llegó la noche de este domingo 24 de mayo hasta el Teatro Coliseo en la única fecha en Chile de su gira "-MARKING NEW GROUND-".

Pese a que la banda desató una impresionante energía feral en su presentación, el escenario les quedó pequeño, especialmente cuando la acústica del recinto santiaguino impedía disfrutar con claridad de varias de las canciones. A momentos se escucha saturadísimo, hasta que bajaron las revoluciones con la versión acústica de "Dive".

Ahí todo funcionó y, entre las luces de los celulares de la audiencia, se comprobó que el Coliseo funciona mejor para shows íntimos que aquellos que desbordan intensidad.

Identidad, conexión y nada de cámaras

Lo de Man with a Mission es identidad, una que abrazan desde el momento en que suben al escenario. Las peludas máscaras se mantienen intachables entre saltos, melodías enérgicas y interacción con el público, con el que conectó rápidamente y que siguió al pie de la letra las indicaciones del líder y vocalista Tokyo Tanaka.

El compromiso de la audiencia chilena fue recompensado por la banda, incluyendo la interpretación de un tema que no estaba contemplado en su setlist, "Emotions", en los momentos finales del show.

El público chileno siguió al pie de la letra las indicaciones del líder y vocalista Tokyo Tanaka. (Foto: @mwamofficial)

No importó que fuera una de las jornadas más frías que haya tenido Santiago, porque el público entró en calor en el instante en el que el grupo formado en Shibuya abrió la presentación con "Vertigo", para luego subir la intensidad con "Dark Crow". Ahí la fiesta ya estaba encendida y los presentes no se salieron de este universo feral hasta que se prendieron las luces del Coliseo.

El grupo japonés entregó una impecable selección de temas, que da cuenta del estilo único de Man with a Mission con su vibrante combinación de rock, rap y dance pop, cuyos himnos han acompañados series de anime como "My Hero Academia" y "Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer". El recinto prácticamente colapsó cuando sonó "Kizuna No Kiseki", uno de los puntos altos del show.

Como las máscaras les provoca muchísimo calor, el grupo se ve obligado a tener varios intermedios o momentos de calma para poder reponerse y recuperar energía, lo cual permite jugar en las presentaciones mostrando videos de humor protagonizados por los mismos integrantes de la banda –"Tanaka, Tanaka, Tanaka"-, canciones acústicas y hasta duelos de batería y DJ. No solo ayudaban a descansar a la banda, sino que también era una bienvenida pausa para la audiencia.

Man with a Mission cerró con la promesa de volver a Chile en el futuro. (Foto: @mwamofficial)

Lo mejor de todo estuvo en la decisión de la producción y de la banda, al igual que el show de la japonesa Ado en 2025, de prohibir grabar y tomar fotos durante el show, lo cual permitió disfrutar plenamente del concierto sin la presencia de celulares. Esto entregó una conexión absoluta con un grupo comprometido con su anonimato.

Man with a Mission cerró con la promesa de volver a Chile en el futuro y ojalá en un escenario que no les quede pequeño para ondear su bandera. A la espera, los japoneses adelantaron que desde agosto comenzarán a lanzar nuevas canciones durante tres meses seguidos.