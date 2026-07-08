Manuel García suma nuevo show en el Teatro Municipal: Fecha y venta de entradas

El reconocido cantautor nacional Manuel García sumó un cuarto y último show en la capital para cerrar la conmemoración del vigésimo aniversario de su disco "Pánico".

ras agotar rápidamente las entradas para sus tres presentaciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional, el músico se presentará en un concierto final el 13 de septiembre en el Teatro Municipal de Santiago.

El esperado espectáculo, que celebra uno de los álbumes más importantes de su carrera, se presentará en una gala especial que sumará 23 músicos en escena y un gran ensamble sinfónico.

Previo a estas citas, el trovador cerrará su visita a regiones con shows en Temuco, Valdivia, Los Ángeles y Curicó.

Venta de entradas

Las entradas para Manuel García en el Teatro Municipal estarán disponibles a partir del mediodía del lunes 13 de julio, a través del sistema Portal Tickets.