Marco Antonio Solís vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
El cantante mexicano retornará con su gira "Gratitud 2026".
El cantante Marco Antonio Solís anunció su regreso a Chile para ofrecer un concierto en el marco de su gira "Gratitud 2026", con la cual pretende celebrar su larga trayectoria.
"Será un encuentro con lo esencial, la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos", adelantó el músico mexicano.
El show viene de presentarse con éxito en diversas ciudades de Estados Unidos y México.
El concierto de Marco Antonio Solís en Chile se realizará el próximo 3 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena.
Las entradas se pueden adquirir en sistema Puntoticket con precios que parten en los $34.800.