Metro anuncia extensión de horarios por conciertos de BTS

Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento con motivo de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre.

El servicio se extenderá hasta las 00:00 horas durante las tres jornadas, con estaciones habilitadas tanto para el ingreso como para la salida de los asistentes, con el objetivo de facilitar el desplazamiento tras los espectáculos del grupo surcoreano.

Para ingresar, estarán disponibles las estaciones Ñuñoa, de las líneas 3 y 6; Estadio Nacional, de la línea 6; y Ñuble, de las líneas 5 y 6.

En tanto, las estaciones habilitadas para la salida serán Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña, en la línea 3; Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés, en la línea 5; y Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones, en la línea 6.

Respecto a las combinaciones, estarán disponibles en Ñuñoa, entre las líneas 3 y 6, y en Ñuble, entre las líneas 5 y 6. Las estaciones intermodales habilitadas serán Bellavista de La Florida, en la línea 5, y Franklin, en la línea 6.

Asimismo, Metro llamó a los pasajeros a planificar su viaje y llevar la tarjeta bip! con saldo suficiente para regresar a sus hogares.