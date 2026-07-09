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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Ministro Undurraga aborda la polémica por shows de BTS: "Se dieron bastantes soluciones"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El titular de Culturas llamó a las productoras a asegurar los recintos antes de anunciar los espectáculos.

Ministro Undurraga aborda la polémica por shows de BTS:
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El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, se refirió a la polémica por los shows de BTS en Chile, cuya realización en el Estadio Nacional sigue siendo incierta. 

Si bien el secretario de Estado destacó el impacto y la importancia cultural del fenómeno K-Pop en el país, enfatizó que las gestiones para el uso del coloso de Ñuñoa le competen exclusivamente al Ministerio del Deporte. 

"Eso ya lo está solucionando el Ministerio del Deporte. La competencia en términos de los recintos que se ocupan, que son de deporte, son de exclusiva responsabilidad de la Ministra del Deporte", declaró. 

Bajo esta línea, el titular de Culturas explicó que desde el Gobierno han intentado buscar opciones para que los shows se puedan realizar, ofreciendo otras alternativas a los organizadores.

"(A la productora) le dieron bastantes soluciones y espero prontamente se resuelva eso por el beneficio no solamente de las personas que compraron su entrada, sino por el beneficio que involucra a la ciudadanía entera el tener la posibilidad de ver y escuchar a este grupo de fama internacional", agregó. 

Asimismo, Undurraga llamó a las productoras a confirmar la disponibilidad de los recintos antes de anunciar un espectáculo. "No se le puede a la ciudadanía decir que vamos a realizar una actividad sin tener asegurada la concurrencia del recinto donde se va a desarrollar", declaró. 

 

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