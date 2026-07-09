La solidez de España se enfrenta a los goles de Bélgica en cuartos del Mundial

Este viernes 10 de julio, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, España y Bélgica protagonizarán el segundo duelo de los cuartos de final del Mundial 2026, en un intenso duelo que determinará al rival de Francia en la ronda de los cuatro mejores.

El conjunto hispano afronta los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia, siendo la única vez que los superó el torneo que ganó en Sudáfrica 2010. Por el lado belga, han alcanzado esta instancia dos veces: México 1986 y Brasil 2014.

Justamente en 1986 se enfrentaron ambos equipos, con la reedición precedida con un empate 1-1 que se resolvió por penales para los belgas gracias al arquero Jean-Marie Pfaff.

Volviendo a la edición actual, España viene de ganar 'final' de dieciseisavos ante Portugal con un exigido y agónico 1-0, siendo aquel el primer choque ante un rival dentro de los denominados "fuertes" o "candidatos".

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente aún necesita encontrar la mejor versión de Lamine Yamal, quien no ha convencido del todo ante las expectativas por su primera participación mundialista.

La "Furia Roja" se ha sustentado en la fortaleza colectiva y defensiva, pues llega con arco totalmente invicto y con un Unai Simón que, teniendo en cuenta los partidos desde Qatar 2022, encadena un récord de 609 minutos sin recibir un gol.

El DT, De la Fuente, puso el foco en este partido antes de pensar en un hipotético cruce con Francia, que "como profesionales, garantizo que Francia no existe para nosotros".

Se espera que España forme con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Respecto a Bélgica, ha dejado atrás las dudas de la fase de grupos tras una remontada agónica ante Senegal y una goleada de 4-1 al anfitrión Estados Unidos para terminar con la tensión del "caso Balogun".

Pese a algunos altibajos, Bélgica es la tercera selección con más goles del torneo con 13, por detrás de Argentina y Francia que suman 14. Este registro choca con el mencionado récord de imbatibilidad español.

A la vez, en la portería belga también se alza una gran figura, como lo es Thibaut Courtois. También un Kevin de Bruyne que será titular siempre que las molestias físicas que le impidieron jugar ante Estados Unidos hayan remitido; en la expedición belga son optimistas.

Por su parte, Romelu Lukaku, partirá desde la banca, aunque apuntó con todo a luchar: "Si hemos llegado a este nivel no vamos a jugar para perder e irnos a casa".

Bélgica cuenta con la ausencia del centrocampista Amadou Onana, tras sufrir ante Estados Unidos una rotura del ligamento cruzado anterior.

Así, el posible 11 de los "Diablos Rojos" es con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Jorne Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne o Hans Vanaken, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

El partido arrancará a las 15:00 horas con arbitraje del controversial juez inglés Michael Oliver. Podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.