"No solo en Lima": Líder de BTS pide a fanáticos no esperar afuera de los hoteles

El líder de BTS, RM, hizo un llamado a ARMY -nombre que reciben los fans de la boyband surcoreana- antes de la primera presentación del grupo en Perú, luego de señalar que los integrantes y el equipo han tenido dificultades para descansar debido a las personas que permanecen afuera de los hoteles donde se hospedan.

A través de la plataforma Weverse, el cantante agradeció el recibimiento que han tenido durante su paso por Latinoamérica, pero explicó que la situación también estaría afectando a otros huéspedes de los hoteles.

"Estamos muy agradecidos por su cálida bienvenida y entusiasmo, pero si no descansamos y dormimos lo suficiente, afectará las presentaciones que podamos ofrecerles", escribió.

En este contexto, el artista añadió que espera que los fanáticos no permanezcan frente a los hoteles "no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los muchos otros países de Asia que nos esperan".

Kim Nam-joon, nombre real del rapero, también apeló directamente a ARMY y pidió comprensión frente a la situación "y espero que no lo hagan. Espero que podamos convertirnos en una relación más madura", expresó.

El mensaje fue publicado este miércoles 7 de octubre, jornada en que BTS se presenta por primera vez en Perú como parte de su "ARIRANG World Tour", con conciertos programados en Lima también para el 9 y 10 de octubre.

Tras su paso por Perú, los ídolos del K-pop continuarán su recorrido por Sudamérica y llegarán a Chile para sus tres presentaciones en el Estadio Nacional, programadas para el 14, 16 y 17 de octubre.