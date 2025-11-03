Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago19.8°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Omar Courtz regresa a Santiago, a dos meses de su exitoso show

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A inicios de octubre, el puertorriqueño Omar Courtz se presentó en Chile por segunda vez en su carrera, luego de participar en 2024 en el festival Vibra Fest, y ese debut en solitario llenó el Movistar Arena.

En el marco de la gira mundial "Primera Musa World Tour", el reguetonero ahora anunció que el cierre del tour será en Santiago, a casi dos meses de su anterior presentación.

El show se realizará nuevamente en el Movistar Arena, el 20 de diciembre, y tiene entradas a la venta en Puntoticket.

Síguenos en Google News
Las + leídas