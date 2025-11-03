Omar Courtz regresa a Santiago, a dos meses de su exitoso show

A inicios de octubre, el puertorriqueño Omar Courtz se presentó en Chile por segunda vez en su carrera, luego de participar en 2024 en el festival Vibra Fest, y ese debut en solitario llenó el Movistar Arena.

En el marco de la gira mundial "Primera Musa World Tour", el reguetonero ahora anunció que el cierre del tour será en Santiago, a casi dos meses de su anterior presentación.

El show se realizará nuevamente en el Movistar Arena, el 20 de diciembre, y tiene entradas a la venta en Puntoticket.