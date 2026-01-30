Opeth vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

La emblemática banda Opeth confirmó su regreso a Chile en el marco de su gira "Latin American Tour Pt.2 2026".

En la ocasión los suecos presentarán su disco "The Last Will And Testament" y celebrarán sus 30 años de carrera con un set enfocado en sus grandes himnos.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Opeth en Chile se realizará en el Movistar Arena el próximo 1 de noviembre de 2026.

Las entradas comenzarán su preventa este lunes 2 de febrero a las 10:00 horas en Puntoticket. La venta general iniciará el 4 de febrero o inmediatamente después de agotarse la preventa.