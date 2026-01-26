Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Paulina Rubio confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y entradas
Autor: Redacción Cooperativa
La mexicana pretende brindar "una noche dorada".
La cantante Paulina Rubio anunció su regreso a Chile para brindar un concierto en el Movistar Arena.
La mexicana viene a mostrar un show de grandes éxitos del cual ya adelantó un fragmento en la pasada Teletón, donde cantó junto a la chilena Katteyes.
Para esta ocasión, Rubio promete entregar "una noche dorada" con "una jornada inolvidable que celebra el legado, la fuerza y la vigencia de una verdadera leyenda del pop latino".
El show de Paulina Rubio en Chile se realizará el 3 de julio en el Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket con precios que parten en los $57.500.