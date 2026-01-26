Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago28.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Paulina Rubio confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La mexicana pretende brindar "una noche dorada".

Paulina Rubio confirma su regreso a Chile: Fecha, recinto y entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Paulina Rubio anunció su regreso a Chile para brindar un concierto en el Movistar Arena.

La mexicana viene a mostrar un show de grandes éxitos del cual ya adelantó un fragmento en la pasada Teletón, donde cantó junto a la chilena Katteyes.

Para esta ocasión, Rubio promete entregar "una noche dorada" con "una jornada inolvidable que celebra el legado, la fuerza y la vigencia de una verdadera leyenda del pop latino".

¿Cuándo es?

El show de Paulina Rubio en Chile se realizará el 3 de julio en el Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket con precios que parten en los $57.500.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada