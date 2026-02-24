Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Pet Shop Boys suma nuevo show en Santiago tras su paso por Viña del Mar: Fecha y recinto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda ofrecerá un concierto adicional en la capital, con entradas ya disponibles y parte de la recaudación destinada a una causa solidaria.

Pet Shop Boys suma nuevo show en Santiago tras su paso por Viña del Mar: Fecha y recinto
 ATON
Tras su reciente participación en el Festival de Viña del Mar, el dúo británico Pet Shop Boys confirmó un nuevo concierto en la capital. 

La presentación se realizará luego de su actuación con la gira Dreamworld en el Movistar Arena, programada para el viernes 27.

De esta manera, el grupo sumará una segunda fecha en Santiago, esta vez en un formato distinto al show de gran escala.

Fecha y lugar 

La agrupación ofrecerá un espectáculo especial en el Teatro Caupolicán el sábado 28 de febrero a las 21:00.

Los valores para el concierto son los siguientes y se pueden conseguir a través de Puntoticket:

  • Platea Baja: $35.000 + $5.250 cargo - Total: $40.250
  • Cancha: $50.000 + $7.500 - Total: $57.500
  • Palco B / C / D / E: $75.000 + $11.250 - Total: $86.250
  • Silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250
  • Acompañante silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Una parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Santa Clara, organización que apoya a niños y adolescentes que viven con VIH en Chile.

