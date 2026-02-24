Pet Shop Boys suma nuevo show en Santiago tras su paso por Viña del Mar: Fecha y recinto

Tras su reciente participación en el Festival de Viña del Mar, el dúo británico Pet Shop Boys confirmó un nuevo concierto en la capital.

La presentación se realizará luego de su actuación con la gira Dreamworld en el Movistar Arena, programada para el viernes 27.

De esta manera, el grupo sumará una segunda fecha en Santiago, esta vez en un formato distinto al show de gran escala.

Fecha y lugar

La agrupación ofrecerá un espectáculo especial en el Teatro Caupolicán el sábado 28 de febrero a las 21:00.

Los valores para el concierto son los siguientes y se pueden conseguir a través de Puntoticket:

Platea Baja: $35.000 + $5.250 cargo - Total: $40.250

Cancha: $50.000 + $7.500 - Total: $57.500

Palco B / C / D / E: $75.000 + $11.250 - Total: $86.250

Silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Acompañante silla de ruedas: $35.000 + $5.250 - Total: $40.250

Una parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Santa Clara, organización que apoya a niños y adolescentes que viven con VIH en Chile.