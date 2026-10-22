"Podría volverse peligroso": BTS pidió frenar los empujones en su debut en Argentina

Tras su paso por Chile, BTS debutó en Argentina ante más de 53.000 personas en La Plata, en el primero de sus tres conciertos en el país como parte de su gira mundial "ARIRANG".

Sin embargo, los saltos y empujones del público hacia la primera fila generaron preocupación entre los integrantes del grupo, quienes intervinieron durante el espectáculo para pedir a las asistentes que retrocedieran y evitaran situaciones de riesgo, en un episodio que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

"¡Están geniales! Tenía muchas ganas de verlas. Pero si empujan hacia adelante, las personas que están en la primera fila podrían terminar corriendo un poco de peligro", advirtió Jimin, además de pedir a ARMY -nombre del fandom- que dejaran de empujarse para poder disfrutar del concierto de forma segura.

Más tarde, RM también se dirigió a la fanaticada para insistir en su preocupación por los movimientos de la multitud y pedir que mantuvieran la calma: "Chicas, está todo muy sexy, pero todas se están empujando, no se pueden empujar. En un abrir y cerrar de ojos, la situación podría volverse peligrosa", señaló el líder de BTS.

El líder de la boyband continuó su intervención apelando a la responsabilidad de las asistentes y expresó: "Yo creo que la gente de Buenos Aires es muy inteligente y muy buena, así que yo creo que pueden no empujar", en un llamado para que el espectáculo pudiera continuar sin poner en riesgo a quienes se encontraban cerca de la valla.

Si bien, La Nación señaló que no se registraron incidentes durante el concierto, las expresiones de preocupación de Jimin y RM se viralizaron en Internet, especialmente las imágenes del rostro del primero mientras observaba los empujones.