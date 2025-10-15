Show de Anuel AA en Santa Laura fue postergado hasta diciembre

El cantante puertorriqueño Anuel AA tenía previsto regresar a Chile a menos de un año de su última visita, pero el show que daría en el Estadio Santa Laura fue postergado hasta diciembre, "por razones de fuerza mayor", lo que afectó a Santiago, pero también a Lima.

El artista urbano, cuestionado meses atrás por lamentar en redes la muerte de un conocido narcotraficante en Quilicura, tenía completamente vendido el recinto de Independencia, y la productora a cargo del show detalló que la nueva fecha es el domingo 7 de diciembre, en el mismo escenario y siendo "todos los tickets adquiridos válidos" para esa jornada, sin necesidad de ningún trámite.

No obstante, se explicó que quienes deseen, pueden iniciar el proveso de devolución en la misma plataforma del sitema Puntoticket.

Quienes mantengan su entrada, y como forma de retribución -dijo la organización-, tendrán acceso a 30% de descuento en otros shows de este año 2025 de Iguana Producciones, usando su usuario en el citado servicio de venta online.