Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago22.3°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Show "Twilight In Concert" cambia de fecha: mayo de 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El espectáculo revive, con una banda en vivo, la película "Crepúsculo".

Show
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Debido a circunstancias imprevistas", el show "Twilight In Concert" que se realizaría durante noviembre en el Teatro Coliseo fue reprogramado para el sábado 15 de mayo de 2027, en el mismo recinto.

El espectáculo revive, con una banda en vivo, la película "Crepúsculo", que en 2008 protagonizaron Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La producción detalló que "todas las entradas adquiridas para la función del 6 de noviembre de 2026 seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha del 15 de mayo de 2027, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional".

"En caso de no poder asistir a la función reprogramada, quienes hayan adquirido sus entradas a través de Puntoticket, podrán solicitar la devolución del dinero a través del mismo punto de compra donde realizaron la transacción", se añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada