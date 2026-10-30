Show "Twilight In Concert" cambia de fecha: mayo de 2027

"Debido a circunstancias imprevistas", el show "Twilight In Concert" que se realizaría durante noviembre en el Teatro Coliseo fue reprogramado para el sábado 15 de mayo de 2027, en el mismo recinto.

El espectáculo revive, con una banda en vivo, la película "Crepúsculo", que en 2008 protagonizaron Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La producción detalló que "todas las entradas adquiridas para la función del 6 de noviembre de 2026 seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha del 15 de mayo de 2027, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional".

"En caso de no poder asistir a la función reprogramada, quienes hayan adquirido sus entradas a través de Puntoticket, podrán solicitar la devolución del dinero a través del mismo punto de compra donde realizaron la transacción", se añadió.