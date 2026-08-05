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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

"Twilight In Concert" llega a Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El espectáculo permitirá revivir la película "Crepúsculo" con banda en vivo.

 Lions Gate Entertainment Inc.

El evento musical y audiovisual se presentará por primera vez en escenarios chilenos.

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El fenómeno "Crepúsculo" llega a los escenarios chilenos con el espectáculo "Twilight in Concert", que permitirá revivir la película original protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson con una banda en vivo.

El evento, que debuta en Chile, tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en el Teatro Coliseo, donde los músicos interpretarán la emblemática banda sonora sincronizada con la proyección completa del primer largometraje de la saga en la gran pantalla.

Además, tendrá una ambientación especial con mil velas que iluminarán el escenario para crear una atmósfera única que acompañará cada momento de la historia, sean "Team Edward" o "Team Jacob".

Venta de entradas

GEA Live, en asociación con Lionsgate, anunciaron que la venta de entradas comenzará este jueves 6 de agosto, a las 10:00 horas, mediante el sistema PuntoTicket.

Los precios de las entradas van desde los 39.900 a los 99.900 pesos, sin cargo por servicio.

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