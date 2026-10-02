Slash vuelve a Chile junto a Myles Kennedy: Fecha, recinto y entradas

El guitarrista Slash anunció su retorno a Chile de la mano de su proyecto junto al cantante Myles Kennedy para presentar su nuevo álbum conjunto.

El disco será bautizado "Flying Blind", será lanzado el próximo año y ya cuenta con un primer sencillo homónimo.

Este será el quinto disco de estudio de la sociedad formada entre el guitarrista de Guns N' Roses, el cantante de Alter Bridge y la banda The Conspirators.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Slash y Myles Kennedy en Chile será en el Teatro Caupolicán el 2 de abril de 2027.

Las entradas iniciarán el proceso de preventa este miércoles 7 de octubre en sistema Puntoticket.