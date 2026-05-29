Slayer fija fecha en Santa Laura y suma a Kreator y Criminal

El regreso de Slayer a Santiago ya tiene fecha y lugar, y también sus bandas invitadas, según confirmó la producción del concierto que traerá de vuelta al país al "metalero chileno más famoso del mundo".

El concierto del cuarteto californiano que lideran el guitarrista Kerry King y el cantante y bajista Tom Araya, nacido en Viña del Mar, será el día 10 de diciembre próximo, en el Estadio Santa Laura, en Independencia.

Además, se confirmó que los alemanes Kreator acompañarán a Slayer, tal como ocurrió en 2019 en La Florida, en el festival Santiago Gets Louder.

La segunda banda invitada será Criminal, cuarteto nacional liderado por Anton Reisenegger, y que también tiene una experiencia previa con Slayer, pues fue parte del festival Monsters of Rock de 1998.

Las entradas saldrán a la venta el 1 de junio, en preventa para clientes del auspiciador, y desde el 3 de junio para público general, a través del sistema Ticketmaster y con valores desde 69 mil pesos.

Al concierto no podrán ingresar menores de 6 años, y desde esa edad hasta 15 años será obligatoria la compañía de un adulto. El sector general, además, estará disponible solamente para público desde los 12 años.