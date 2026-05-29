Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago20.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Slayer fija fecha en Santa Laura y suma a Kreator y Criminal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tal como en 2019, la banda del chileno Tomás Araya compartirá escenario con los thrashers alemanes.

Slayer fija fecha en Santa Laura y suma a Kreator y Criminal
 Tim Tronckoe archivo

Ya retirados de los estudios y la giras, ahora Slayer realiza presentaciones seleccionadas cada cierto tiempo.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El regreso de Slayer a Santiago ya tiene fecha y lugar, y también sus bandas invitadas, según confirmó la producción del concierto que traerá de vuelta al país al "metalero chileno más famoso del mundo".

El concierto del cuarteto californiano que lideran el guitarrista Kerry King y el cantante y bajista Tom Araya, nacido en Viña del Mar, será el día 10 de diciembre próximo, en el Estadio Santa Laura, en Independencia.

Además, se confirmó que los alemanes Kreator acompañarán a Slayer, tal como ocurrió en 2019 en La Florida, en el festival Santiago Gets Louder.

La segunda banda invitada será Criminal, cuarteto nacional liderado por Anton Reisenegger, y que también tiene una experiencia previa con Slayer, pues fue parte del festival Monsters of Rock de 1998.

Las entradas saldrán a la venta el 1 de junio, en preventa para clientes del auspiciador, y desde el 3 de junio para público general, a través del sistema Ticketmaster y con valores desde 69 mil pesos.

Al concierto no podrán ingresar menores de 6 años, y desde esa edad hasta 15 años será obligatoria la compañía de un adulto. El sector general, además, estará disponible solamente para público desde los 12 años.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada