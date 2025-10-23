Soda Stereo Ecos agotó su segundo show y agenda un tercero

Ecos, el show de "regreso" de Soda Stereo y que contempla la presencia del fallecido Gustavo Cerati a través de la tecnología, agotó su segunda fecha en Santiago, y ya anunció un tercer concierto.

La nueva presentación, que se define "show en vivo" y "no un tributo, ni una película", se realizará el 28 de marzo, también en el Movistar Arena, completando tres días seguidos de los argentinos en el recinto del Parque O'Higgins.

Las entradas, en venta en Puntoticket, también serán ofrecidas en dos fechas: desde el mediodía del 23 de octubre, para clientes del banco auspiciador; y desde el mediodía del 25 de octubre, para público general.

La experiencia, afirma la banda, permite reunir a Charly Alberti, Zeta Bosio y Cerati -fallecido en 2014-, porque "no hay invitados ni cantante nuevo".