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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Stone Temple Pilots confirmó regreso a Chile en un festival

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los californianos encabezarán el cartel del Epic Rock Fest 2027.

Stone Temple Pilots confirmó regreso a Chile en un festival

El grupo sigue con su base musical intacta.
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A dos años de su última visita, la banda californiana Stone Temple Pilots volverá a Chile para encabezar la tercera edición de Epic Rock Fest.

El grupo sigue con su base musical intacta, en manos del guitarrista Dean DeLeo, el bajista Robert DeLeo y el baterista Eric Kretz; junto a Jeff Gutt en la voz, su cantante desde 2016.

Los intérpretes de "Plush" e "Interstate Love Song" serán parte del festival a realizarse el 22 de mayo de 2027, en el Club Hípico de Santiago, en una versión que busca reunir lo mejor de la música en vivo con distintas expresiones de la cultura urbana.

Son la primera banda confirmada del Epic Rock Fest 2027, con nuevos nombres a anunciarse próximamente.

Los californianos estuvieron inactivos entre 2002 y 2008 por el alejamiento del vocalista original, Scott Weiland. Tras su regreso grabaron un nuevo disco, pero entraron nuevamente en crisis en el 3 de diciembre de 2015, cuando el cantante murió por sobredosis de drogas.

Desde la productora informaron que la venta de entradas ya está activa mediante TicketOne

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