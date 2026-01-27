The Lumineers regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

El grupo estadounidense The Lumineers anunció su regreso a Chile en el marco de su gira mundial "The Automatic Tour".

Esta será la tercera actuación de la banda en el país tras su debut en 2014 y su retorno en 2023. En esa ocasión vendrán a presentar su quinto álbum de estudio "Automatic", lanzado el año pasado.

En Sudamérica The Lumineers también agendó paradas en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador.

¿Cuándo es?

El concierto de The Lumineers en Chile se realizará el 1 de mayo en el Movistar Arena.

Las entradas comenzarán su preventa el martes 3 de febrero a las 11:00 horas y la venta general para todo público comenzará a las 11:01 del jueves 5 de febrero. Ambos procesos se realizarán en Puntoticket.