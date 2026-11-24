Los shows de rock y metal vendieron más entradas que los conciertos de pop y K-pop juntos, según lo asegurado por Ticketmaster al realizar su primera "Radiografía del Fan en Chile".

El estudio, presentado este martes por la ticketera, se construyó a partir de 3,38 millones de entradas compradas por cerca de 1,3 millones de personas para 1.998 eventos entre enero de 2025 y octubre de 2026 en nuestro país.

Uno de los principales hallazgos del estudio dice relación con el ranking de los géneros musicales, donde el rock y el metal lideran con el 38,9 por ciento de las entradas para conciertos, por sobre la suma del pop (14 por ciento) y el K-pop (13,8 por ciento), que en conjunto alcanzan el 27,8 por ciento.

En este periodo analizado destacan los tres shows del fenómeno coreano BTS, que concentran casi nueve de cada diez entradas de K-pop.

Más abajo en el ranking aparecen el pop latino y las baladas (12,3 por ciento), la música urbana y el reggaetón (8,1 por ciento), y la música chilena y la cumbia (5,9 por ciento).

Respecto a los tipos de eventos, casi la mitad de las entradas corresponde a conciertos (48,1 por ciento), seguido de teatro y stand-up (16,5 por ciento), los deportes (13,6 por ciento) y los festivales (8,3 por ciento). Del total de compradores, el 77,2 por ciento adquiere entradas para al menos un evento en Santiago.

Otro dato revela que el 59,3 por ciento de los compradores que informan su género son mujeres; mientras que el grupo más numeroso de quienes compran tiene 45 años o más (37,8 por ciento).

Además, el estudio mostró que los clientes suelen comprar dos entradas (40,6 por ciento de las compras) y, al momento de pagar, el crédito (42,4 por ciento) y el débito (40,4 por ciento) quedan casi empatados.