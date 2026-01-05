Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Universidad de Chile anuncia concierto sinfónico gratuito en el Estadio Nacional: ¿Cómo conseguir entradas?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará la obra "Carmina Burana".

Universidad de Chile anuncia concierto sinfónico gratuito en el Estadio Nacional: ¿Cómo conseguir entradas?
 U Chile
La Universidad de Chile y la productora Bizarro Live Entertainment anunciaron un nuevo concierto sinfónico en el Estadio Nacional para este verano 2026.

En 2024 esta alianza presentó un espectáculo de la 9° Sinfonía de Beethoven a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, el cual llenó el coliseo de Ñuñoa.

Esos mismos actores se repetirán para esta nueva presentación, que estará enfocada en el clásico "Carmina Burana".

"En la Universidad de Chile entendemos el acceso al arte y la cultura como un bien público, y reafirmamos nuestro compromiso al compartir ampliamente la excelencia artística de nuestros elencos patrimoniales", destacó la rectora Rosa Devés.

Este concierto se realizará el sábado 17 de enero a las 19:30 horas y será transmitido por las pantallas de TVN.

¿Cómo conseguir entradas?

Los boletos para asistir al concierto se podrán descargar a partir del jueves 8 de enero a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Las + leídas
En portada