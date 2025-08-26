Vibra Fest lanza versión 2025 con venta en verde

Con una preventa en verde en Puntoticket, que parte en los 19.550 pesos para la entrada general, se lanzó la edición 2025 de Vibra Fest, evento que se realizará el 6 de diciembre y que la organización define como "el festival de música urbana más grande de Chile".

El show cambia de recinto respecto de sus ediciones 2023 y 2024, pasando del Hipódromo Chile a Espacio Riesco, en Huechuraba.

"El anuncio de los primeros artistas confirmados se hará en las próximas semanas", agregó la producción.