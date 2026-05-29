Vuelve un clásico: Tito el Bambino anuncia show en Movistar Arena

El cantante Tito el Bambino anunció su regreso a Chile con un show en solitario en el Movistar Arena durante el segundo semestre del año.

La voz de clásicos como "Mi cama huele a ti" o "El amor" se presentó en el país en marzo pasado, cuando encabezó la primera edición del festival I Love Reggeaton.

El oriundo de Puerto Rico llegará a mostrar su más reciente álbum "La gente del Patrón", pero también a cantar los temas que lo transformaron en un emblema del género.

Fecha y entradas

El show de Tito el Bambino en Chile se realizará el próximo 25 de septiembre en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este miércoles 3 de junio en Puntoticket.