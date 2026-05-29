Vuelve un clásico: Tito el Bambino anuncia show en Movistar Arena
El cantante ya estuvo este año en el país en el marco de un festival de reggeaton.
El cantante ya estuvo este año en el país en el marco de un festival de reggeaton.
El cantante Tito el Bambino anunció su regreso a Chile con un show en solitario en el Movistar Arena durante el segundo semestre del año.
La voz de clásicos como "Mi cama huele a ti" o "El amor" se presentó en el país en marzo pasado, cuando encabezó la primera edición del festival I Love Reggeaton.
El oriundo de Puerto Rico llegará a mostrar su más reciente álbum "La gente del Patrón", pero también a cantar los temas que lo transformaron en un emblema del género.
El show de Tito el Bambino en Chile se realizará el próximo 25 de septiembre en el Movistar Arena.
Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este miércoles 3 de junio en Puntoticket.