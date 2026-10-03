Zayn saldó su deuda con Chile en su esperado debut solista

Doce años después de su primera visita a Chile junto a One Direction, Zayn regresó al país para presentarse por primera vez como solista.

Pasados los primeros minutos de las 21:00 horas, el británico apareció sobre el escenario del Santander Arena para comenzar el concierto con "Nusrat", seguido de "sHe,Met Tonight" y "Birds on a Cloud", dando paso a un recorrido por distintas etapas de su carrera que también incluyó canciones como "What I Am,Alienated,Dreamin" y "Concrete Kisses".

La puesta en escena se mantuvo más bien sencilla, con pantallas y visuales que acompañaron la presentación, mientras una banda en vivo integrada completamente por mujeres respaldó al artista durante el recorrido por su repertorio.

Uno de los momentos más esperados llegó con "PILLOWTALK", su primer sencillo como solista y uno de los mayores éxitos de su carrera, que provocó uno de los estallidos más fuertes de la noche y dio paso a otros temas como "iT's You,Scripted" y "Sweat".

Un reencuentro marcado por la cercanía

Más allá de la música, Malik mantuvo una constante interacción con los asistentes, hablando entre varias canciones para presentarlas y agradeciendo la recepción que estaba teniendo en el recinto, donde incluso bromeó con que los gritos eran tan fuertes que no podía escucharse a sí mismo y pidió en más de una oportunidad que levantaran los brazos.

En uno de esos momentos, el cantante también hizo una reflexión sobre los conflictos que ocurren en distintos lugares del mundo y sostuvo que ninguna vida es insignificante, entregando un mensaje de carácter humanitario antes de continuar con el espectáculo.

En lo vocal, la presentación tuvo algunos momentos menos precisos, aunque el característico timbre del intérprete se mantuvo reconocible durante prácticamente todo el concierto, permitiéndole imprimir su sello a las canciones y llenar el espacio junto a su banda en vivo y una puesta en escena que, sin ser particularmente recargada, terminó funcionando para el formato del show.

Finalmente, "Die For Me", perteneciente a su más reciente álbum "KONNAKOL", fue la encargada de cerrar la jornada, dejando la sensación de un espectáculo sencillo, pero cercano, donde el protagonismo estuvo puesto principalmente en las canciones y en la voz del artista.

Para sus seguidores, más de una década de espera terminó en una noche especial, donde se notó a Zayn cómodo y feliz con el público chileno.

Asimismo, para quienes lo siguen desde hace más de una década, su regreso a suelo nacional significó cerrar un ciclo, al convertirse en el último exintegrante vivo de One Direction en presentarse como solista en el país, después de Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan.