Sichel califica de "absurdo" el cierre perimetral durante shows de Bad Bunny

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció la presentación de acciones legales por el cierre de calles y veredas en el entorno del Estadio Nacional durante los conciertos de Bad Bunny.

"Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional. No puede ser que por conciertos se cierren calles y veredas durante días completos, impidiendo que los vecinos puedan llegar a sus casas", señaló el edil a través de X, agregando que la municipalidad "no ha sido parte de la planificación" de estos operativos.

El jefe comunal sostuvo que las medidas de seguridad implementadas han generado un impacto desproporcionado en el barrio. "Aquí hay personas que no pueden circular libremente, que no pueden recibir visitas o simplemente entrar y salir de sus hogares con normalidad", afirmó, insistiendo en que se debe compatibilizar el uso del recinto con la vida cotidiana del sector.

En ese contexto, Sichel recalcó que el municipio recurrirá a instancias legales. "Vamos a presentar un recurso de protección porque creemos que se están vulnerando derechos básicos de los vecinos", señaló, apuntando a la necesidad de establecer protocolos claros para eventos masivos.

Bizarro responde a Sichel

Por su parte, Daniel Merino, director de Bizarro Live Entertainment -que está a cargo del show-, respondió al alcalde mediante la misma red social.

"Valoro enormemente su preocupación por los vecinos del Estadio. Como responsables del concierto, puedo decirle que tuvimos más de tres reuniones con su equipo, en la Delegación Presidencial", escribió.

En el mensaje, el director afirmó que los cierres "son muy necesarios, para que incidentes graves de seguridad que tuvieron lugar en el pasado no se repitan", y aseguró que no existe otra alternativa para enfrentar "mafias de revendedores y comercio ambulante que buscan reventar las puertas del evento".

Finalmente, Merino señaló que la productora ofreció implementar un sistema de credenciales para los vecinos del sector y reiteró su disposición a coordinar soluciones con el municipio.

Cabe recordar que los conciertos de Bad Bunny se realizan entre el 9 y el 11 de enero en el Estadio Nacional, con entradas agotadas y un amplio despliegue de seguridad.