Caso Barriga: Municipalidad de Maipú acusó "maniobras dilatorias" tras postergación de audiencia

El abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, acusó a la defensa de la exalcaldesa Cathy Barriga de realizar "maniobras dilatorias" tras la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de reprogramar la audiencia para el 4 de agosto de 2026, es decir, en seis meses, que realizó la defensa, asegurando necesitar más tiempo para revisar los antecedentes presentes en la carpeta investigativa, que asciende a 50 tomos, 32 terabytes de información y más de 14.000 páginas.

El abogado Cristobal Bonacic acusó que "es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho".

"Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular y la fijó dentro de unos meses más, simplemente para que esta defensa tenga la posibilidad de revisar toda esa documentación que el Ministerio Público ha recolectado y que no había sido entregada en forma oportuna", aseveró.

No obstante, el abogado de la Municipalidad de Maipú sostuvo que "nuevamente la defensa pide seis meses más para preparar el juicio oral, y no solo eso, ellos habían solicitado la reapertura de la investigación, y comienza la audiencia y se desisten de dicha petición", afirmó.

"Nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio para poder juzgar a la exalcaldesa con todo el mérito que existe", afirmó Silva.

Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de la Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, encontró "razonable" la petición, debido al "enorme caudal de antecedentes": "La investigación consta de antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva, en la cual hemos tratado de allegar la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar, en este caso, los hechos que son parte de la acusación".

La audiencia quedó fijada para el próximo 4 de agosto a las 9:30 de la mañana.

Cabe recordar, que la Fiscalía pide penas de hasta 23 años de cárcel para Barriga, mientras que el Consejo de Defensa del Estado como querellantes solicitan hasta 37 años de presidio para la exjefa comunal.