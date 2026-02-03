El escenario internacional se agita ante la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas. En conversación con El Diario de Cooperativa, el excanciller Heraldo Muñoz analizó las fortalezas de la exmandataria en este desafío global, subrayando el peso diplomático que otorga el respaldo conjunto de Chile, México y Brasil.

"La presentación oficial de su candidatura, no solo por Chile, sino que también por México y Brasil, le da un peso que es muy significativo porque tanto Brasil como México tienen redes de contactos diplomáticos y, en general, de presencia de carácter global", explicó Muñoz.

Uno de los mayores temores en los círculos políticos es el posible veto de Estados Unidos, especialmente ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, Muñoz llamó a la calma basándose en la experiencia histórica.

Al respecto, Muñoz recordó que "la expresidenta Bachelet, cuando era Presidenta de la República en su segundo periodo, coincidió más de un año con el primer gobierno del presidente Trump. Y la relación entre Chile y Estados Unidos en ese tiempo fue positiva, fue constructiva, fue de respeto mutuo. Yo fui canciller en ese momento y fui invitado a las pocas semanas de la inauguración de ese gobierno de Trump a visitar Washington... y luego la relación se desarrolló en muy buenos términos, tanto así que el vicepresidente Mike Pence visitó Chile y se reunió con la presidenta Bachelet".

Para el diplomático, Trump es una figura impredecible que no siempre se rige por lealtades ideológicas tradicionales: "Hay criterios que guían al presidente Trump que no son los que uno esperaría en términos de aliados o supuestos adversarios. No se mueve en esos términos, como lo hemos visto reiteradamente".

