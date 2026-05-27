Simply Red compartió íntimo registro de su paso por Chile: Será parte de su próxima producción

El grupo Simply Red compartió un nuevo adelanto de su próxima producción musical, la cual estará basada en los memorables cinco conciertos que ofrecieron en Chile en marzo de 2025.

A través de sus redes sociales la banda compartió un fragmento de una entrevista al cantante Mick Hucknall sobre cómo cuidó su voz para estos shows.

"Todos creen que estoy de vacaciones, me dicen 'estás en Santiago, debes estar pasándolo muy bien'... pero en realidad estoy trabajando", señala el músico en el clip.

Este momento será parte de esta película en vivo titulado "Holding back the years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago" será lanzado el 26 de junio.