Slipknot vuelve a la música tras la salida de integrantes clave: Escucha aquí "Arsenal"

El grupo Slipknot volvió a la música con el estreno de su nuevo sencillo "Arsenal", el primero desde la salida de varios de sus integrantes.

Tras el lanzamiento de su álbum "The End, So Far" de 2022 la banda comenzó a perder a sus miembros: el baterista Jay Weinberg y el tecladista Craig Jones se fueron en 2023, mientras que este año el DJ Sid Wilson fue despedido.

Esta canción marca el debut en el estudio de Eloy Casagrande, exbaterista de Sepultura.