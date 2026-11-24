A través del rechazo de un recurso de casación, la Corte Suprema dejó a firme la sentencia contra un restaurante de Antofagasta en el marco de una demanda de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que recurrió a por el uso en el local -sin pago de derechos- de música a través de la plataforma Youtube.

La Cuarta Sala del máximo tribunal consideró esta casación no procede, al ir contra hechos establecidos por los jueces de fondo; y que ya habían sido confirmados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

"No se ha justificado una eventual alteración del peso de la prueba, sino que se trata más bien de un reproche que se dirige a la valoración que la judicatura de fondo efectuó de los documentos acompañados y de la prueba testifical y confesional rendida en juicio", estimó la corte.

El caso, radicado en el Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, se refiere a la demanda que la SCD interpuso contra los dueños del restaurante El Borojo, donde desde 2019 "se utilizan, comunicándolas al público, obras musicales del repertorio representado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, sin haber obtenido su autorización, ni menos individualmente de cada uno de los titulares de los derechos de autor, mediante el empleo de diversos medios o procedimientos, entre los cuales pueden mencionarse receptores de radio, televisión, fonogramas y altavoces", y que además "tiene parlantes y se reproduce la música en Youtube".

Aunque el local comercial dijo tener al día pagos a la entidad que vela por los derechos de productores y sellos, el tribunal acogió la tesis de la SCD, en orden a que se le debía "la tarifa general mensual del 1,5% de los ingresos brutos mensuales del local, más 50% por derechos conexos, en relación a los períodos comprendidos entre mayo de 2019 a mayo de 2023".

También se aplicó una multa a beneficio fiscal de cinco UTM, ordenándose también los respectivos pagos entre el 1 de junio de 2023 en adelante, "hasta el término del juicio o de la utilización ilícita".