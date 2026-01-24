Suspenden concierto solidario de Los Jaivas en Concepción por Estado de Catástrofe en el Biobío

La Municipalidad de Concepción anunció la suspensión de un concierto a beneficio de los afectados por los incendios forestales de la zona centro-sur del país, el cual se iba a realizar este sábado 24 de enero en el Parque Ecuador.

Suspensión por Estado de Catástrofe

Desde el municipio explicaron que la decisión se debe al Estado de Catástrofe que rige actualmente en la región del Biobío.

"Informamos que por disposición de la Delegación Presidencial Regional del Biobío, y debido al Estado de Catástrofe que rige en la Región, el concierto de Los Jaivas y Urus, programado para mañana sábado 24 de enero en el marco de la Feria Internacional de Arte Popular, fue suspendido", señalaron a través de sus redes sociales.

Molestia en redes sociales

En los comentarios de la publicación, varias personas manifestaron su enojo debido a que la cancelación fue informada con muy poca antelación.

Hasta el momento, no se ha informado si el espectáculo será reprogramado en una fecha posterior.