Taylor Swift recupera los derechos de todo su catálogo musical

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar que ha recuperado los derechos de todo su catálogo musical.

A través de sus redes sociales, la catorce veces ganadora del Grammy compartió una serie de postales donde aparece posando con sus seis primeros álbumes, adjuntando un comunicado en su página web.

"He llorado de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora me pertenece... a mí", escribió la artista, indicando que también ha recuperado su material audiovisual, "cada pequeño detalle. La magia. La locura. Cada símbolo. El trabajo de toda mi vida".

En este contexto, la cantautora añadió: "Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que lo regrabé y lo publiqué meticulosamente una y otra vez, llamándolo 'Taylor's Version'. El apasionado apoyo que han brindado a esos álbumes y canciones a lo largo de los años dio vida a The Eras Tour, y eso es lo que me hace volver ahora".

Además, la voz de "Getaway Car" agradeció públicamente a Shamrock Capital, quienes compraron los masters de la cantante a Scooter Braun y que finalmente, gestionaron la venta de estos a Swift "de forma honesta, justa y respetuosa".

¿El fin de las Taylor's Version?

En cuanto a las regrabaciones de "Taylor Swift" (2006) y "Reputation" (2017), la cantante zanjó los rumores y aclaró que ambos "tendrán su momento".

"¿Y qué hay de Rep TV? Para ser honesta, ni siquiera he grabado una cuarta parte. El álbum Reputation fue tan específico para esa época de mi vida, que siempre me detenía al intentar rehacerlo", confesó.

De todas formas, Swift señaló que lanzará en un futuro las canciones inéditas de la mencionada era, así como una nueva versión de su primer álbum, que terminó de grabar hace poco.