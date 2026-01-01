Universidad de Concepción oficializó el fichaje de Pablo Parra

El mercado de pases del fútbol chileno sigue moviéndose. Universidad de Concepción dio un golpe a la mesa y confirmó la contratación de Pablo Parra, mediocampista ofensivo con pasos por los equipos más grandes del país, como su flamante incorporación para los desafíos del 2026.

El volante de 31 años llega al sur proveniente de Palestino, club donde militó recientemente y con el que disputó la Copa Sudamericana. Su arribo busca aportar jerarquía y experiencia al plantel del "Campanil", que aspira a ser protagonista en las competiciones de este año.

La trayectoria de Parra destaca por su recorrido en clubes importantes. Además del conjunto "árabe", el jugador vistió las camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile, Cobreloa, Ñublense y tuvo un paso internacional por Puebla en México. También registra nominaciones a la selección chilena en procesos anteriores.

Según detalló la institución penquista, los pasos a seguir son inmediatos. Una vez que el futbolista supere los exámenes médicos de rigor, viajará directamente a Uruguay, país donde Universidad de Concepción realiza su pretemporada para poner a punto el equipo y disputar la Copa Serie Río de La Platas.

El anuncio en redes sociales no estuvo exento de folclore futbolero, ya que el club recibió a su nuevo refuerzo destacando su identidad local: "Bienvenido al ÚNICO Campeón de Concepción", escribieron, en una clara alusión a su rivalidad con Fernández Vial y Deportes Concepción.