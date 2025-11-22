The Beatles vuelve con su "Anthology" a 30 años del lanzamiento original

Tres décadas después de su lanzamiento original, los legendarios The Beatles estrenaron la cuarta parte de su álbum compilatorio "Anthology".

En 1995 los sobrevivientes de los "Fab Four" -Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison- se reunieron para rescatar un par de cintas inéditas de John Lennon que terminaron en los temas "Free as a Bird" y "Real Love".

Ambas canciones fueron lanzadas dentro del box set "Anthology", el cual recorría la carrera completa de The Beatles a través de registros preliminares y versiones desconocidas de sus canciones.

La nueva Antología de The Beatles

Ahora el grupo lanzó el cuarto disco de "Anthology" con una revisión de todos sus álbumes y con tomas nunca escuchadas de icónicas canciones como "In my life", "Nowhere Man" o "Helter Skelter", entre otras.

Además se incluyen versiones mejoradas de "Free as a Bird" y "Real Love", las cuales cierran el disco junto a "Now and Then", tema que The Beatles estrenó hace unos años con la ayuda de la inteligencia artificial.

Este cuarto "Anthology" vendrá acompañado con ediciones remasterizadas de los históricos documentales que aparecieron en 1995 junto a los discos. Estos se estrenarán en Disney+ este 26 de noviembre.