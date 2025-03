Ringo Starr adapta un clásico de The Beatles para apoyar a víctimas de incendios en Los Ángeles

El músico británico Ringo Starr lanzó una nueva versión de "With a Little Help from My Friends", de la popular banda The Beatles, para recolectar fondos en beneficio a los afectados por los devastadores incendios de Los Ángeles.

Según un comunicado de su agencia, Beautiful Day, Starr donará el 100% de los beneficios generados por la canción entre el 28 de marzo de 2025 y el 27 de marzo de 2026 a dos organizaciones: la Cruz Roja Americana y Habitat For Humanity ReBUILDLA.



"Fue genial interpretar esta canción con estos increíbles artistas y todos queríamos hacer algo para ayudar. Creo que la canción lo dice todo realmente, 'With A Little Help From My Friends' ('Con un poco de ayuda de mis amigos') y se la enviamos a todos los afectados por los incendios con paz y amor", dijo por su parte Starr.

La nueva versión del clásico de 1967 fue grabada en Nashville con la colaboración de artistas como Sheryl Crow, Jack White y Emmylou Harris, entre otros. La producción se realizó durante el pico de los incendios, entre el 14 y 15 de enero, y posteriormente se emitió como un especial televisivo de dos horas en CBS.

"El espíritu de comunidad y camaradería que se expresa en la canción fue el mensaje perfecto para apoyar a los afectados por los destructivos incendios", agregó el escrito.

La ola de incendios, que comenzó el pasado 7 de enero y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó al menos 29 muertos, 150 mil evacuados, más de 16 mil estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.