Tom Morello anuncia su propio festival musical con Foo Fighters y Bruce Springsteen

El músico Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave) anunció la realización de su propio festival con dos megaestrellas de la música estadounidense.

El evento, que fue bautizado como "Power to the people", tendrá como platos fuertes a la banda Foo Fighters y el cantautor Bruce Springsteen, además de actuaciones de Cypress Hill, Dropkick Murphys, Serj Tankian (System of a Down), Jack Black, Dave Matthews y Joan Baez, entre muchos otros.

"Será una celebración de la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria en un evento que será no partidista", señaló Morello en un comunicado.

Este evento se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en la ciudad de Washington D.C. en Estados Unidos y las entradas se pueden adquirir en el sitio oficial del festival.