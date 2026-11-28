La noche del viernes se desarrolló la segunda jornada del festival Fauna Primavera 2026, que tuvo a The Strokes como número principal aunque el público se quejó de la salida de Ciudad Empresarial a otros puntos de la ciudad.

Aunque va en su cuarta versión en el lugar, la concurrencia al sector de Huechuraba nuevamente generó problemas tras el último show pese a que la organización ofreció posibilidad de estacionamiento privado y un servicio de buses.

Precisamente el servicio de bus prometido que saldría desde Ciudad Empresarial se llevó las mayores críticas, con usuarios que pasadas las 00:00 aún estaban haciendo fila para poder usarlo. De hecho se estima que solo hubo cuatro buses para las cerca de 10 mil personas que asistieron este viernes.