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Tópicos: Magazine | Panoramas

El "Payasito Plim Plim" llega con su show al Teatro Ceina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es una "propuesta educativa y musical única", afirma el creador del personaje.

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Considerado uno de los líderes la animación infantil a nivel mundial, el show del "Payasito Plim Plim" se presentará en Chile en el marco del Mes del Niño.

El espectáculo, con dos funciones -a las 15:00 y 17:00 horas-, se realizará el sábado 15 de agosto en el céntrico Teatro Ceina, ubicado en Arturo Prat 33, al interior del Instituto Nacional.

El argentino Guillermo "Tita" Pino, creador de la franquicia, valoró la importancia y responsabilidad que implica el alcance global de "Plim Plim", potenciado por las plataformas digitales: "Buscamos conectar de forma directa con las familias chilenas a través de una propuesta educativa y musical única".

Las entradas, a través de Puntoticket, tienen valores entre 12.000 y 34.500 pesos.

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