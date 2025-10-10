Festival Ladera Sur 2025: Fechas y venta de entradas

El Festival Ladera Sur 2025 anunció su line up musical y la apertura de la venta de entradas generales, en un evento que combina música, conocimiento y experiencias en torno a la naturaleza, y que contará con la participación de Ana Tijoux, Gepe, Quique Neira, Nova Materia y otros artistas destacados.

La cuarta edición del festival se realizará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo y reunirá ciencia, medioambiente, sostenibilidad, arte y música, donde cada jornada combinará actividades educativas, charlas, talleres y expresiones artísticas, junto a más de 90 ONG ambientales y 150 emprendimientos sustentables.

La apertura del festival, el viernes 28 de noviembre, estará marcada por Bruno Borlone & C-Funk y Nova Materia, mientras que el sábado 29 contará con Mazapán, Los Fi, Quique Neira y Gepe. El domingo 30, el grupo infantil Otra Otra se presentará antes del cierre a cargo de Ana Tijoux, referente del hip hop y la música social latinoamericana.

Además el festival reunirá a más de 120 speakers nacionales e internacionales, incluyendo a la oceanógrafa Sylvia Earle, Joan Melé de la Fundación Dinero y Conciencia, Giuliana Furci de Fundación Fungi, Jaime Rojo, fotógrafo y documentalista español, y Fernando Trujillo, especialista en delfines de río.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ladera Sur 🌎 (@laderasur)

Venta de entradas

Las entradas generales estarán disponibles desde el viernes 10 de octubre a las 10:00 a través de Ticketmaster.cl, con descuentos del 20% para clientes Bci y un 10% adicional para tarjetas Bci Visa Signature, Visa Infinite o Mastercard Black.

Por otro lado, los vecinos de Las Condes podrán acceder a un 10% de descuento con la Tarjeta Vecino.

Habrán packs de cuatro y seis entradas, y los niños hasta 12 años entrarán gratis durante los tres días del festival.

El viernes 28, la entrada será abierta a todo público hasta las 13:00 horas. Toda la información y programación se puede consultar en www.festivalladerasur.com y en las redes sociales del evento.