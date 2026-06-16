Oktoberfest de Malloco confirma su edición 2026

Los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre próximo se realizará la edición 2026 del Oktoberfest de Malloco, una de las celebraciones cerveceras más longevas del país y que busca rememorar su símil alemán.

La fiesta se realizará -como siempre- en el centro de eventos Munich de esa localidad, combinando música, gastronomía, cultura y tradiciones germanas.

La producción detalló que "durante las próximas semanas se anunciarán nuevas experiencias, artistas invitados, actividades culturales y otras novedades que formarán parte de la edición 2026", pues ya hace años la fiesta cervecera contempla una parrilla de shows en todas sus jornadas.

A la venta en Puntoticket, el valor de las entradas en preventa general parte en 8.050 pesos, para el día viernes; subiendo a $17.250 para sábado y domingo; pero con precios especiales para adultos y niños, y un abono para los tres días desde los 25.300 pesos.