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Tópicos: Magazine | Panoramas

Popular youtuber Fede Vigevani anunció un show en el Claro Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El uruguayo es reconocido como uno de los favoritos de niños y adolescentes chilenos.

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Fede Vigevani, youtuber uruguayo y uno de los favoritos de niños y adolescentes chilenos, anunció una presentación en Chile con el show "El Mundo de Fede Vigevani", que llegará el 19 de diciembre al Claro Arena.

Junto a Los Vecinos y Club Misterio, "el show propone una experiencia inmersiva con música en vivo, bailarines e invitados especiales, donde cada personaje del universo de Fede sale de la pantalla para tomar el escenario", detalló la producción.

En 2025, el creador de contenido agotó cinco funciones en el Movistar Arena, dando cuenta de su multitudinario arrastre, que reflejan sus más de 76 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram.

El show de Vigevani tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del 20 de agosto para los clientes del auspiciador y desde el mediodía del 22 de agosto para público general, con valores entre 34.500 y 143.800 pesos.

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