"A la vida hay que buscarle un sentido": Naya Fácil presentó documentos para crear su propia fundación

Naya Fácil dio un nuevo paso para concretar su propia fundación, luego de presentar la documentación necesaria para constituir "Naya Fácil te ayuda", iniciativa sin fines de lucro que prepara desde hace varios meses.

A través de Instagram, la creadora de contenido contó que fue a una notaría para entregar el acta de constitución y los estatutos de la organización, trámite que ahora deberá ser aprobado antes de que pueda comenzar a funcionar formalmente.

"Siento que a la vida hay que buscarle un sentido para vivir y uno de mis sentidos en la vida es poder ayudar", explicó sobre el proyecto.

Respecto al funcionamiento de la fundación, adelantó que su hermana "va a revisar los casos y vamos a ir haciendo ayudas, entonces estoy muy emocionada".

Además, aclaró que los recursos que destine a la iniciativa no serán entregados en calidad de préstamos, sino como aportes directos: "Yo no hago préstamos, voy a hacer ayudas (...) Plata que yo saque de mis ingresos para la fundación, va a ser para regalar".

Por ahora, "Naya Fácil te ayuda" se encuentra a la espera de la aprobación de sus documentos y, una vez completado ese proceso, podrá avanzar en la puesta en marcha de la organización.